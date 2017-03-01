У Луценка зізнались, що шукали на "вертолітному майданчику Януковича"

У Генеральній прокуратурі уточнили, навіщо прийшли з обшуками на "вертолітний майданчик Януковича".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

У Луценка нагадали, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва вертолітного майданчика та інших об’єктів шляхом підписання постанови Кабінету міністрів України від 16 травня 2011 року № 530 "Про внесення змін у додатки 1 та 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

Саме тому 1 березня було проведено обшуки нежитлових приміщень, які на праві власності належать одному із ТОВ, у тому числі гелікоптерного майданчика на Парковій дорозі у Києві, який більш відомий, як "вертолітний майданчик Януковича".

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Також обшуки проводились за місцем проживання керівників підприємств причетних до будівництва і діяльності цього об’єкту.

Під час обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію і комп’ютерну техніку, яка має доказове значення у кримінальному провадженні,

– відзвітували в ГПУ.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що у Києві обшукують вертолітний майданчик екс-президента України Віктора Януковича, що розташований на Парковій дорозі.