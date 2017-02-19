У львівській книгарні виявили образливу книгу про "хохлів" та "хохлушку, яка приїхала покоряти Москву"

Доволі антиукраїнську літературу було виявлено у львівській книгарні "Є". Її автор – Світлана Варшавська вказує, що "с истинным хохлом ни о чём толком не договоришся".

Першим цю книгу виявив один із користувачів соцмереж Микола Сирота. Він і виклав фото з книги у Facebook.

Трапилась мені цікава книжечка в руки – підручник з розмовної англійської та до нього тоненький додаток – підручник англійської ненормативної лексики. Автор – така собі Світлана Варшавська, яка має у Львові власну лінгвістичну агенцію та видавництво. Книга надрукована теж у Львові. Ось сторіночка з цього додатку. Без коментарів,

– написав Микола Сирота.

Авторкою цього посібника є львів'янка Світлана Варшавська. Вона є засновницею власної "лінгвістичної агенції", яка займається курсами іноземних мов, перекладами та видавництвом навчальної літератури.

Пост було опубліковано 18 лютого, а вже на наступний день, 19 лютого, книгу зняли з продажу. Як повідомила zaxid.net арт-менеджерка книгарні "Є" у Львові Галина Сафроньєва, причиною появи такого видання могла стати неуважність відділу постачання мережі.

"Річ у тім, що відділ постачання фізично не в змозі перечитати всі книги, які надходять до кожної книгарні (це кілька тисяч видань на один магазин). А оскільки книга з розділу «Навчальні посібники», то, здавалося б, має викликати найменше підозр на антиукраїнський характер. Принаймні така моя думка. Такі приклади трапляються надзвичайно рідко, тож цю книгу ми вилучимо з продажу, а на майбутнє будемо вдячні за Ваші думки та зауваження щодо контенту видань", – зазначила Галина Сафроньєва.

Також представниця книгарні додала, що вони вже передали до київського офісу "Є" пропозицію звернутись до СБУ у зв’язку з антиукраїнським змістом посібника.

З пропозицією звертатися до правоохоронців в такому випадку в коментарях звернулися і решта українців.

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