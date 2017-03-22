У Львові готують прем'єру одного з наймасштабніших творів Баха

Виконавці з трьох країн – України, Німеччини та Польщі – готують у Львові прем'єру одного із наймасштабніших творів Йоганна Себастьяна Баха "Страсті за Матвієм".

Цей твір Баха музичний світ називає перлиною. "Страсті за Матвієм" Бах писав для виконання у Великодню п'ятницю в церкві святого Томи в Лейпцигу. Після прем'єри твір на 100 років просто щез. Повернув його до життя Мендельсон. І відтоді у тій же церкві у Лейпцигу "Страсті" є величною і масовою традицією.

У творі є речитативи, хорали, арії. Він найбільше із всіх творів Баха тяжіє до опери.

Це, справді, один із найбільших шедеврів у світі, і він є особливим для нас, німців. Ще з дитинства я ходив у церкву святого Томи у Лейпцигу, і біля могили Баха я щороку у Великодній період чув ці "Страсті". Цей твір і справді є частиною нашої душі,

– розповів німецький диригент Райнгард Зеєгафер.

Разом з ним на сцену для виконання вийдуть симфонічний оркестр "INSO-Львів", капела "Дударик", польський хор "Лютня Любельська" та українські і німецькі солістами. Матеріал непростий для виконання.

Шедевральний музичний твір, який оповідає про євангельські події від змови первосвящеників і Таємної Вечері до Голгофи і поховання Христа, звучатиме у Львові вперше за всю історію. Прем'єра "Страстей за Матвієм" відбудеться уже цієї суботи і неділі, 25-26 березня, у місцевій філармонії.

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