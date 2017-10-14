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У Львові курсанти склали урочисту присягу

16:17, сьогодні 174 Читать новость на русском

В День захисника України урочисту присягу склали майбутні військові – курсанти Львівського державного ліцею імені Героїв Крут.

Військові заприсяглись захищати український народ і служити на вірність державі. Окрім того, під час урочистостей вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, а також Героїв Крут, які віддали своє життя за Україну у 1918 році.

"У мене прадіди були військовими, тому мені дуже подобалася ця професія. Окрім цього, мій брат закінчив цей ліцей. Він дуже змінився після навчання. Мені захотілося теж змінити своє життя", – розповів ліцеїст Олександр.

Нагадаємо, що 14 жовтня Україна відзначає День захисника Вітчизни. Вранці у центрі столиці вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна присягли на вірність народу України. Захід відвідав Президент України Петро Порошенко.

Теги: Збройні Сили України Новини України Львів
Джерело: 24 Канал
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