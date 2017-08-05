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У Львові квартирні аферисти місяць утримували в полоні чоловіка

00:43, сьогодні 430 Читать новость на русском

У Львові затримали банду квартирних аферистів, які викрали чоловіка, аби заволодіти його помешканням, потерпілий вийшов з полону кілька днів тому.

Аферисти упродовж місяця утримували самотнього чоловіка і змушували його переписати квартиру на чужу людину. Лише кілька днів тому він вийшов із полону.

Андрій Костирко – перший підозрюваний у справі про квартирні афери. Він – оперуповноважений франківського відділу поліції Львова. Саме з його допомогою змогли викрастипотерпілого. Однак, захисниця вважає інакше.

Костирко має 25 років. Фактично особа опинилась під впливом певних осіб, певних обставин. Через це вона вчинила злочини, які йому інкримінуються. Хоча, на нашу думку, об’єктивних даних про те, що він вчинив злочини немає. Підозра є не обгрунтована,
– зазначила адвокат підозрюваного.

Однак працював Андрій Костирко не сам. Запобіжний захід обрали ще чотирьом затриманим. 58-річного чоловіка із власного помешкання підозрювані викрали близько місяця тому. Його зникнення помітили сусіди.

Потерпілий живе у квартирі сам, а родичів в Україні немає. Операція з привласнення його помешкання почалась ще кілька місяців тому. Тоді, у квартиру до нього підселився чоловік, який і почав його "обробляти".

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"Від потерпілого на цю особу оформили нотаріальне доручення на розпорядження всім його майном. Чи підписував його потерпілий, чи воно було підроблене – це вже з'ясує слідство", – зауважив начальник управління внутрішньої безпеки Нацполіції Львівщини Роман Рибіцький.

Не виключно, що – це не перша така справа шахраїв. Під час обшуків правоохоронці вилучили чимало документів. Тепер будуть шукати й інших причетних та потерпілих.

Детальніше про місячний полон людини через квартиру – дивіться у сюжеті.

Теги: Кримінальні новини Викрадення Львів Поліція
Джерело: 24 Канал
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