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У Львові на вулиці знайшли тіло військового

13:29, сьогодні 1453 Читать новость на русском
У Львові знайшли мертвого військового (Ілюстрація)
У Львові знайшли мертвого військового (Ілюстрація) / infokava

На вулиці Антонича виявили тіло військовослужбовця. В загиблого чоловіка при собі був військовий квиток.

Про це повідомила речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, пише УНН.

За попередньою інформацію, загиблим чоловіком виявився 42-річний житель Пустомитівського району (Львівська область). Тіло вже скерували на експертизу. Причину смерті поки не називають.

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"О 10.40 у Сихівський відділ поліції надійшла інформація про те, що на вулиці Антонича, в Сихівському мікрорайоні Львова, лежить мертвий чоловік у військовій формі. На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановили, що загиблий, 42 річний мешканець Пустомитівському району, військовослужбовець. При ньому знайшли військовий квиток. Тіло чоловіка скерували на експертизу", – розповіла Добровольська.

Теги: Україна Кримінал Львів Збройні Сили України Поліція
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