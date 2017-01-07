У Львові просто неба ожили традиції українського Різдва

Якими стравами накривати стіл, як їх готувати, що колядувати і що бажати – про правила святкування Різдва можна дізнатися у Львові. Саме тому до міста з'їхалися тисячі туристів.

20 градусів морозу не стали на заваді українським традиціям. У львівському Музеї народної архітектури зібралися багато львів'ян і туристів, яких зустріли колядники.

Після колядки обов'язково віншують. Так називається віршик, в якому колядники бажають достатку та всіх благ. Далі всім охочим господарі у старій українській хаті розповіли, що таке "дідух" і як має виглядати свята вечеря. Туристи ж, які приїхали зустріти Різдво у Львові, були в захваті від побаченого.

А той, хто схоче поласувати смачним символом Різдва, може прийти на Свято пампуха, де можна скуштувати пампушків з різними начинками. Цей смаколик має подати до столу кожна господиня.

Різдво у Шевченківському гаю триватиме до понеділка, 9 січня. В парку у співах змагатимуться вертепи, а господині покажуть свої кулінарні вміння.

Читайте також: Найкращі традиції Різдва: як в українському домі з'явився дідух і що він означає