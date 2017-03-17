У Львові серйозна екологічна небезпека, але влада руку допомоги не протягує, – Садовий

У Львові зараз спостерігається складна ситуація зі сміттям, однак є і такі особи, що перешкоджають її вирішенню.

Таку заяву зробив міський голова Львова Андрій Садовий під час спілкування з журналістами.

"Є екологічна небезпека, дуже серйозна. Вивозити відходи нема куди. Я проінформував про це голову Львівської обласної державної адміністрації. Проінформую і керівника Уряду. Скерували відповідні листи, що ситуація є критичною. Адже кожного дня Львів продукує орієнтовно 600 тонн твердих відходів, і їх треба вивозити", – зауважив чиновник.

Також міський голова Львова зазначив, що поки не буде нового заводу, місто не зможе обійтися без підтримки тих полігонів, які готові прийняти відходи та наголосив, що Львівській області потрібен резервний полігон, тому розглядатимуться всі можливі ділянки.

"Полігонів є сотні в Україні. Але якщо водіїв, які вивозять відходи з міста Львова, на дорозі невідомі особи викидають з машин. Якщо псують транспортні засоби. І поліція не може тут допомогти, тому що також переживають за своє життя", – стверджує політик.

За словами мера, щоб вирішити проблему зі сміттям у Львові повинно бути сприяння з боку чинної влади.

Повинна бути чітка позиція державної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Тому що місто Львів не може самостійно оголосити надзвичайний стан. Це мають зробити державні органи влади: або регіонального або загальнодержавного рівня. І Президент володіє цією інформацією, і Уряд, всі володіють. Але знати і протягнути руку допомоги, це виявляється дуже велика дистанція,

– додав Андрій Садовий.

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