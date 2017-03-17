18:51
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, сьогодні
Випуск новин за 16:00: Дата голосування за безвіз. Бурштинокопачі стріляли в поліцейського
Випуск новин
17:42, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

У Львові серйозна екологічна небезпека, але влада руку допомоги не протягує, – Садовий

18:22, сьогодні 211 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / 24 Канал

У Львові зараз спостерігається складна ситуація зі сміттям, однак є і такі особи, що перешкоджають її вирішенню.

Таку заяву зробив міський голова Львова Андрій Садовий під час спілкування з журналістами.

"Є екологічна небезпека, дуже серйозна. Вивозити відходи нема куди. Я проінформував про це голову Львівської обласної державної адміністрації. Проінформую і керівника Уряду. Скерували відповідні листи, що ситуація є критичною. Адже кожного дня Львів продукує орієнтовно 600 тонн твердих відходів, і їх треба вивозити", – зауважив чиновник.

Також міський голова Львова зазначив, що поки не буде нового заводу, місто не зможе обійтися без підтримки тих полігонів, які готові прийняти відходи та наголосив, що Львівській області потрібен резервний полігон, тому розглядатимуться всі можливі ділянки.

"Полігонів є сотні в Україні. Але якщо водіїв, які вивозять відходи з міста Львова, на дорозі невідомі особи викидають з машин. Якщо псують транспортні засоби. І поліція не може тут допомогти, тому що також переживають за своє життя", – стверджує політик.

За словами мера, щоб вирішити проблему зі сміттям у Львові повинно бути сприяння з боку чинної влади.

Повинна бути чітка позиція державної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Тому що місто Львів не може самостійно оголосити надзвичайний стан. Це мають зробити державні органи влади: або регіонального або загальнодержавного рівня. І Президент володіє цією інформацією, і Уряд, всі володіють. Але знати і протягнути руку допомоги, це виявляється дуже велика дистанція,
– додав Андрій Садовий.

Читайте також: З'явилась інформація, як влада перешкоджає вирішити проблему зі сміттям у Львові

Теги: Україна Політика Андрій Садовий екологія Надзвичайні ситуації Львів
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Непіймані: якими шляхами посадовці тікали з України
сьогодні, 17:03 Непіймані: якими шляхами посадовці тікали з України
Яніна Ткачук 1467
Застава Насірова в цифрах: 230 кг готівки у три поверхи
сьогодні, 16:29 Застава Насірова в цифрах: 230 кг готівки у три поверхи
2971
Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?
сьогодні, 16:02 Тест до Дня святого Патрика: який ти алкоголь?
1644
РНБОУ – рада неправди, брехні та обману України
сьогодні, 15:07 РНБОУ – рада неправди, брехні та обману України
Богдан Яременко 1900
Європейський апокаліпсис відкладено
сьогодні, 12:03 Європейський апокаліпсис відкладено
Борис Немировський 1274
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Євробачення-2017: стало відомо про нову ведучу
сьогодні , 17:57
В Росії дуже невдоволено зреагували на блокаду Донбасу
 15 березня , 15:53
Жінка торгувала гранатами просто на вулиці Мукачевого
 29 вересня 2016 , 22:48 1
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук