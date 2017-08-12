У Львові шукають волонтерів для проведення арт-занять у пансіонаті для літніх людей

Арт-терапію для літніх людей уже рік проводять у Львові. Заняття настільки сподобалися стареньким, що волонтери вирішили не зупинятися. Тож на допомогу кличуть тих, хто готовий потоваришувати з мешканцями пансіонату.

Кожне заняття арт-терапії починається із хороших новин. У когось онуки закінчили школу, до когось приїхали діти, а хтось просто радіє, що нічого не болить.

У пансіонаті шукають волонтерів, закликають їх приєднуватися до проектів. Просять допомогти і грошима, щоб обладнати ще один кабінет арт-терапії, відкрити комп'ютерні курси та облаштувати майстерню. Шукають і тих, хто зможе приїздити до центру і просто проводити час зі старенькими.

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Коли ми лікуємо душу, відповідно і тіло здорове. Вони тим з задоволенням займаються. Моральна підтримка - саме найкраще, що би було для них,

– розповів директор геріатричного пансіонату Микола Моть.

Закликають до співпраці і художників, які готові подарувати картини для оформлення кімнат і коридорів.