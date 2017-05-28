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У Львові спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку: перші фото та відео

18:18, сьогодні 1203 Читать новость на русском

Близько 17:00, 28 травня, в центральній частині Львова виникла пожежа на даху житлового будинку.

Пожежа сталася на вул. Крехівській, 5. Про це пишуть в соціальних мережах. Очевидці опублікували перші фото та відео. Інформацію про пожежу також підтвердило місцеве видання ZAXID.NET.

За інформацією журналістів, на місце пожежі сім бригад рятувальників, які зараз гасять пожежу. Однак ліквідували пожежу поки не вдалося.

Читайте також: У Києві трапилася масштабна пожежа: опублікували фото та відео

Наразі не відомо, чи є постраждалі внаслідок пожежі.

Теги: Україна Фотоновини Львів Пожежа
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