У Львові сталась стрілянина, поранено людину

У Львові двоє зловмисників пограбували ювелірний магазин, поранивши охоронця.
Пограбування сталось близько 13:00 у ювелірному магазині на вулиці Городоцькій, повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.
"У магазин увійшли двоє невідомих із прикритими обличчями, поранили в ногу охоронця пострілами із невстановленої зброї, розбили вітрину, забрали звідти коштовності, після чого втекли. Сума збитків з’ясовується", – зазначають у поліції.
Правоохоронці додали, що потерпілим виявися 41-річний львів'янин. Йому надали медичну допомогу, життю охоронця магазину нічого не загрожує.
Наразі встановлюють особи зловмисників та їхнє місцеперебування. У поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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