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У Львові вандали осквернили пам’ятник розстріляним польським професорам

20:47, сьогодні 358 Читать новость на русском
Пам’ятник розстріляним польським професорам у Львові
Пам’ятник розстріляним польським професорам у Львові / Фото із соцмереж

У п'ятницю, 10 березня, на Вулецьких пагорбах у Львові вандали розмалювали пам'ятник польським професорам, яких на цьому місці у липні 1941 року розстріляли гестапівці.

Про це ZAXID.NET повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

"Поліція про цей факт дізналась із соцмереж, зокрема зі спільноти "Варта-1". Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Але, наскільки мені відомо, усі надписи вже стерли", – повідомила Добровольська.

У спільноті "Варта-1" повідомили, що пам'ятник закидали червоною фарбою та написали "смерть ляхам". У повідомленні спільноти також сказано, що всі надписи вже стерли.

Довідка: Через кілька днів після початку німецько-радянської війни Львів зайняли війська Вермахту. В ніч з 3 на 4 липня 1941 року гестапівці під командуванням бригаденфюрера Карла Ебергарда Шьонґарта арештували 21 професора вищих навчальних закладів Львова, а також їхніх рідних – усього 52 людини. Усі вони були поляками за походженням. Після коротких допитів, проведених в одному з корпусів Львівської Політехніки, близько 04:00 ранку 4 липня заарештованих вивели на узгір'я Вулецьких пагорбів до заздалегідь викопаної ями та розстріляли. Зараз на цьому місці меморіал.

Теги: Україна Львів
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