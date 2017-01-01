У Львові відзначили день народження Бандери

У Львові відзначили 108 річницю від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

До пам’ятника Бандері поклали квіти та відправили поминальне віче.

Сьогоднішня наша незалежність стоїть на плечах всіх наших провідників та героїв, які віддавали своє життя. Вони всі вірили в добро, в перемогу. Але ми тут, живучи на цій землі, повинні їхні мрії впроваджувати в життя. Ми не маємо права на спокій. 25 років – це дуже зрілий вік, коли людина починає втрачати ілюзії,

– розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Він додав, що в України за останні роки та десятиліття було дуже багато ілюзій.

Ми вірили, що станеться диво, хтось за нас з вами буде працювати, Америка поможе, Європа поможе, всі поможуть. Можливо й так, якщо ми самі собі поможемо, якщо ми будемо мати повагу та гідність,

– додав очільник Львова.

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Степан Бандера – політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття. Після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б.