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У Львові запрацював штаб з вирішення проблеми вивезення сміття

18:51, сьогодні 97 Читать новость на русском
Андрій Садовий
Андрій Садовий / unian.net

У Львові створено оперативний штаб щодо врегулювання ситуації з вивезенням твердих побутових відходів.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, наразі ситуація складна, адже двом перевізникам відходів немає куди вивозити сміття.

Є проблема, бо фізично немає куди вивозити сміття. Непроста ситуація. Сьогодні працює оперативний штаб. Дві фірми, які вивозять сміття не справляються зі своєю роботою. Чотири компанії стараються, вивозять,
– заявив мер.

За його словами, вирішувати цю ситуацію міська влада буде спільно з громадою. Крім того, мер додав, що заборона використовування Грибовицького полігону створило надзвичайну ситуацію.

Якщо інших полігонів немає – це надзвичайна ситуація. Ми перебуваємо у періоді переднадзвичайної ситуації в місті. Станом на зараз понад 20% майданчиків для сміття в місті переповнені. Будемо робити все можливе, щоб ситуацію виправляти,
– додав Садовий.

Нагадаємо, раніше Андрій Садовий заявляв, що підпал сміттєзвалища у Грибовичах і поява "сміття зі Львова" у різних областях є спланованою акцією.

Теги: Україна Львів Андрій Садовий
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