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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

У Мексиці готуються до нашестя черепах

11:42, сьогодні 47 Читать новость на русском
Оливкові черепахи
Оливкові черепахи / http://cherepahi.ru

До тихоокеанського узбережжя Мексики почали спливатися оливкові черепахи.

Вчені припускають, що їх буде близько 150 тисяч, передає ТСН.

Очікується, що черепахи відкладуть 15 мільйонів яєць. Проте, виживає всього 10% потомства. Адже на новонароджених черепах чатують хижаки та браконьєри.

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Найцікавіше те, що самки оливкових черепах повертаються саме туди, де самі ж і вилупилися чверть століття тому – в теплі піски заповідника Ла-Ескобілья.

Зазначимо, що оливкові черепахи – одні з найменших. І через браконьєрів їхня популяція опинилася під загрозою.

Теги: світ тварин Мексика LifeStyle Подорожі
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