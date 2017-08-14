У Мексиці готуються до нашестя черепах

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До тихоокеанського узбережжя Мексики почали спливатися оливкові черепахи.
Вчені припускають, що їх буде близько 150 тисяч, передає ТСН.
Очікується, що черепахи відкладуть 15 мільйонів яєць. Проте, виживає всього 10% потомства. Адже на новонароджених черепах чатують хижаки та браконьєри.
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Найцікавіше те, що самки оливкових черепах повертаються саме туди, де самі ж і вилупилися чверть століття тому – в теплі піски заповідника Ла-Ескобілья.
Зазначимо, що оливкові черепахи – одні з найменших. І через браконьєрів їхня популяція опинилася під загрозою.