У Мексиці готуються до нашестя черепах

До тихоокеанського узбережжя Мексики почали спливатися оливкові черепахи.

Вчені припускають, що їх буде близько 150 тисяч, передає ТСН.

Очікується, що черепахи відкладуть 15 мільйонів яєць. Проте, виживає всього 10% потомства. Адже на новонароджених черепах чатують хижаки та браконьєри.

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Найцікавіше те, що самки оливкових черепах повертаються саме туди, де самі ж і вилупилися чверть століття тому – в теплі піски заповідника Ла-Ескобілья.

Зазначимо, що оливкові черепахи – одні з найменших. І через браконьєрів їхня популяція опинилася під загрозою.