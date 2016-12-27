У Мексиці скасували рейси літаків російського виробництва

У Мексиці через застереження до технічного стану літаків російського виробництва скасували 25 рейсів. Паралельно влаштували інспекцію.

Перевіряють пасажирські літаки компанії Sukhoi, а саме моделі під назвою Sukhoi Superjet 100. Вони – відносно нові. В експлуатацію введені всього 5 років тому. Ці літаки використовують для регіональних перевезень у Росії.

Авіакомпанія Interjet, в чиєму парку налічується 22 SSJ-100, скасувала 25 рейсів, які повинні були перевезти майже 700 пасажирів

Приводом послужило рішення Росавіації призупинити експлуатацію декількох лайнерів цього типу через виявлений дефект.

З іноземних країн у своєму арсеналі Sukhoi Superjet 100 має саме Мексика.

Кілька днів тому російський Аерофлот теж скасував рейси цих літаків.

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