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У Меморандумі з МВФ відсутнє збільшення віку для виходу на пенсію, – Мінсоцполітики

08:38, сьогодні 0
Песіонерка біля вітрини з м'яними виробами
Песіонерка біля вітрини з м'яними виробами / 2017pik.pp.ua

Текст Меморандуму з Міжнародним валютним фондом відповідає національним інтересам України.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба відомства.

"В остаточному варіанті Меморандуму (з МВФ, – "24") відсутні норми про заморожування мінімальних зарплат на три роки та про заборону пенсіонерам працювати. Відсутнє і збільшення загального пенсійного віку для виходу на пенсію. Ніяких апокаліптичних речей у Меморандумі немає", – зазначив міністр.

За його словами, оприлюднення тексту Меморандуму з МВФ є важливим, оскільки це припинить спекуляції. Також це дозволить порівняти стартові позиції, з яких починали співпрацювти Україна з Фондом, та фінальні.

Читайте також: У МВФ прокоментували необхідність реформування пенсійної системи в Україні

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у тексті меморандуму України з МВФ немає пункту про підвищення пенсійного віку. Але є кілька інших не менш важливих зобов'язань.

Теги: Пенсійна реформа МВФ Міністерство соціальної політики Україна
Джерело: 24 Канал
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