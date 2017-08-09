У Mercedes придумали новий спосіб порятунку пішоходів при ДТП

Компанія Mercedes-Benz запатентувала новий спосіб порятунку пішоходів при ДТП – зовнішні подушки безпеки.

Про це повідомляє Motor1.

Пристрої для кріплення подушок встановлюватимуть на передніх стійках автомобіля. Подушки працюватимуть разом з системою підведення капота, яка також має на меті пом'якшувати наслідки аварії. Її компанія уже використовує.

Mercedes подала заявку на цей патент у липні 2015 року, але Бюро патентів і товарних знаків Сполучених Штатів Америки опублікувало його лише 3 серпня 2017 року.

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