У мережі набирає популярність гола йога: фото 18+

У мережі, зокрема в Іnstagram, набирає популярність хештег #NYGyoga, під яким юзери виставляють знімки, на яких займаються йогою без одягу.

Все почалося з пабліку Nude Yoga Girl: автор почала свій блог з 2015 року і зараз на неї підписані майже 700 тисяч людей.

Читайте також: Сексуальна та оголена: як насправді треба займатись йогою

One question once a week... What are your favorite moments in a day? Допис, поширений Nude Yoga Girl (@nude_yogagirl) Чер 8, 2017 о 10:38 PDT

Ідею підтримали користувачі по всьому світу і також публікують свої тренування голяка.

all the air that enters my lungs feeds this fire beneath flesh as i gather deep breaths weaving through my ribs as they expand and pulling them together with a rush through parted teeth do i even want.. what what does a devil like me want #writtenbywoodspine Допис, поширений Hannah Sisler (@woodspine) Жов 10, 2017 о 10:31 PDT