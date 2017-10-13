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У мережі набирає популярність гола йога: фото 18+

23:14, 13 жовтня 5726 Читать новость на русском
nude_yogagirl
nude_yogagirl / Фото з Іnstagram

У мережі, зокрема в Іnstagram, набирає популярність хештег #NYGyoga, під яким юзери виставляють знімки, на яких займаються йогою без одягу.

Все почалося з пабліку Nude Yoga Girl: автор почала свій блог з 2015 року і зараз на неї підписані майже 700 тисяч людей.

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One question once a week... What are your favorite moments in a day?

Допис, поширений Nude Yoga Girl (@nude_yogagirl)

Ідею підтримали користувачі по всьому світу і також публікують свої тренування голяка.

Raw. Stripped. Bare. This was how this move felt for me and I totally didn't expect it. I didn't realize how hard it would be to move to a new place with no resources. However, the kindness of people here and the beauty of the city is what drew me to this place and it came through in all those times I needed it most. I cried to 3 strangers in a park while we walked dogs and they listened until I was done. A yoga studio owner invited me in on a girl's night. My neighbours helped me carry boxes. The man who delivered my bed offered to take me on a city tour. Then last night I was offered a spot at a thanksgiving feast from a man who's lease I was meant to takeover but it fell through at the last minute. Canadians are known for being nice and wow, have I ever felt it here. This move is teaching me once again to soften, to trust, to accept and to appreciate everything and everyone around. Oh ya and deep breaths. Thank god for deep breaths. __________________________ Because our last one filled up so quickly, we opened up 2 yoga teacher trainings this winter: Costa Rica and El Salvador. Apply at @yogaacademyinternational or YogaAcademyInternational.com ️

Допис, поширений TRAVEL. YOGA. LOVE. (@laurenrudick)

Теги: LifeStyle Здорове життя Секс Фітнес
Джерело: 24 Канал
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