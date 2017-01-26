У мережі нагадали про минуле Савченко

Зараз багатьох людей цікавить, чим у минулому займалася депутат Надія Савченко, однак інформацію про неї вони знайти не можуть.
Про це на своїй Facebook-сторінці написала сестра льотчиці – Віра Савченко.
Виявляється є люди, які заявляють, що про минуле Надії Савченко немає інформації. Спеціально для вас намагатимусь заповнювати цей "пробіл",
– зауважила вона.
Крім того, Віра Савченко опублікувала фільм про свою сестру.
Зазначимо, що стрічку зняло Міноборони України в 2011 році на честь 20-річчя Незалежності України.
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