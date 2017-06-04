У мережі опубліковано деталі загибелі юного бійця у зоні АТО

3 червня у зоні АТО загинув український військовослужбовець 22-річний Михайло Кобець, який був родом з Чернігівської області.

Про це повідомили у прес-службі Чернігівського обласного військового комісаріату у Facebook.

"Чернігівщина знову у жалобі. 3 червня загинув військовослужбовець військової служби за контрактом Кобець Михайло Олександрович, 1995 року народження, мешканець села Білошицька Слобода, Корюківського району", – йдеться у повідомленні.

Військовий був морським піхотинцем і служив у лавах Збройних сил України за контрактом.

У військкоматі зазначили, що боєць отримав важке осколкове поранення і помер від втрати крові під час транспортування у лікарню.

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Керівництво Чернігівського обласного військового комісаріату висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого Воїна,

– додали у відомстві.

Нагадаємо, 3 червня в результаті обстрілу бойовиків "ЛДНР" загинули двоє українських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.