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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У мережі показали оголене фото відомої моделі: 18+

02:14, сьогодні 184 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі знялася голою
Емілі Ратажковскі знялася голою / Фото з Іnstagram

Популярна американська актриса і модель Емілі Ратажковскі знялася абсолютно голою. Знімок із 25-річної зірки опублікували в соцмережі Instagram.

Фото з Емілі, яка стоїть спиною до камери, зробила дизайнер і засновник бренду LPA Піа Арробіо.

Подруга моделі опублікувала фотографію на своїй сторінці у соцмережі. Знімок набрав понад п’ять тисяч лайків.

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Емілі Ратажковскі знялася голою

До слова, сама Ратажковскі також викладає в Instagram відверті фото.

Something special today ?

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Amore mio

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Теги: LifeStyle мода Секс
Джерело: 24 Канал
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