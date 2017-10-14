У мережі запустили флешмоб із вимогою пустити лікарів до затриманого у Білорусі українця Гриба

У мережі розпочався флешмоб #UAdoctorsForHryb на підтримку незаконно затриманого Росією українця Павла Гриба з вимогою допустити до нього у СІЗО українських лікарів.

Про це повідомляє Громадське радіо.

Ініціаторками акції стали адвокатка Євгенія Закревська та сестра Павла Ольга Гриб. Ольга Гриб закликала постити фото під хештегами #freeHryb #UADoctorsForHryb #PavloGryb.

"У Павла серйозні проблеми із здоров'ям, які вимагають щоденного прийому ліків. Російська сторона не надає інформацію, чи надаються йому ці ліки у в'язниці", – нагадали організатори.

Щоб взяти участь у флешмобі, необхідно роздрукувати плакат або зробити його самостійно, зробити з ним селфі, обрати один або більше з вказаних контактів російської влади, тегнути їх у Facebook чи Twitter, запостити на сторінки у Facebook своє фото з хештегом #UAdoctorsForHryb та вимогою, щоби українських лікарів впустили до Павла Гриба.

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Звертатися пропонують до російського МЗС, посольства РФ у своїй країні, омбудсмена в РФ, глави уряду РФ Дмитра Медведєва, президента РФ Володимира Путіна, Федеральної служби виконання покарань та ФСБ.

Зазначимо, Генеральне Конкульство України в Ростові-на-Дону негайно звернулося до російської сторони після того, як Павло Гриб почав скаржитися на погане самопочуття. Дипломати просили дозволу обстежити українця. Щоправда офіційної відповіді не було. Тому, керуючись рішенням Європейського суду з прав людини, до Росії відправили українських медиків.