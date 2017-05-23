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У мережі запустили сервіс із найбільшою колекцією української поезії

02:05, сьогодні 489
Українці зібрали найбільшу колекцію віршів
Українці зібрали найбільшу колекцію віршів / pexels.com

В Інтернеті запустили сайт Poetree, де найбільш повне зібрання української поезії.

На Poetree міститься більш ніж 25 тисяч віршів від 700 поетів. Зокрема на сайті представлені твори Катеринм Бабкіної, Іван Малкович, Сергія Жадана, Юрія Андруховича, Василя Махна та інших.

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Один із засновників проекту В’ячеслав Фокін розповів, що зараз поезія сприймається як щось архаїчне і команда Poetreе вирішили зробити цей проект, щоб довести, що це не так.

Невдовзі на сайті з’явиться функція видання збірок поезії, тобто будь-який автор зможе надрукувати свою збірку без необхідності пошуку книжкового видавництва. Видання буде можливо в двох форматах – як у друкованій формі, так і в форматі електронних книг.

Теги: Україна LifeStyle Література
Джерело: 24 Канал
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