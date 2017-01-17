У мережі з'явились дивовижні фото "затуманеного" Києва з дрона

Український фотограф зробив неймовірні фото дивного серпанку над Києвом з висоти пташиного польоту.

Фотографіями Максим Кудимець поділився на своїй сторінці у Facebook. Знімки зроблені за допомогою безпілотника. Дивовижності додають багатоповерхівки, які проглядаються крізь пелену густого туману. Також особливими пейзажними світлинами поділилось видання "День". Нагадаємо, вранці 17 січня Київ оповив туман, який є незвичайним для такої пори року.



У ДСНС стверджують, що туман – результат природного явища, а не пожеж.

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