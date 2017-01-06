У мережі з'явились нові фото від Dolce&Gabbana з українською моделлю

Модель Аліна Байкова стала однією з героїнь рекламної кампанії капсульної колекції "St. Barth" бренду "Dolce & Gabbana".

Фото зі зйомок з'явились на сторінці Dolce&Gabbana в Instagram.

Зйомки рекламної кампанії, у якій з'явилась і українська модель, відбулись на екзотичному острові Сен-Бертелемі у Карибському морі.

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Зазначимо, супермодель Аліна Байкова родом з Кіровограда, живе і працює у США.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська топ-модель Аліна Байкова стала однією з головних героїнь нової рекламної кампанії Dolce&Gabbana.