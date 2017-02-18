У мережі з'явилися фото останнього потужного обстрілу Авдіївки

Увечері 17 лютого терористи Донбасу знову обстріляли із забороненого Мінськом озброєння житлові квартали Авдіївки, що на Донеччині.

Фотографії останніх руйнувань міста на своїй сторінці у Facebook опублікував спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

"Авдіївка. За одну секунду танк з "русского мира" перетворив життя людей на жах. Дивом усі залишилися живі. Загарбники не мають можливості вести вогонь по населеному пункту з стрілецької зброї, тому обстрілюють з танків", – наголосив він.

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