У мережі з'явилися фото шокуючих кучугурів на Одещині

Ситуація із негодою на Одещині залишається проблемною – зокрема, через посилення вітру з'явилися великі замети на кількох трасах Одещини.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Одеської Облради Юрій Димчогло.

Крім того, чиновник оприлюднив відповідні фото.

На одні зі світлин видно, що деякі замети на трасі сягають людського зросту, а на інших знімках можна побачити, в яку снігову пастку потрапили деякі машини.

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Нагадаємо, раніше керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомляв, що на Одещині припинено рух автотранспорту на всіх автомобільних шляхах.