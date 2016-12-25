У мережі з'явилися фотографії пасажирів, що перебували на борту Ту-154

В інтернеті з'явилися світлини деяких пасажирів, що перебували на борту літака Міноборони Росії, який зазнав катастрофи у Чорному морі в районі Адлера.
Фото опублікував російський Life.
Відзначимо, що на борту перебували 92 особи: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова та дев'ять представників російських ЗМІ.
За попередніми даними, ніхто з них не вижив.
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Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море.
Серед причин катастрофи розглядають навіть версію теракту.
На місці падіння літака надзвичайники знайшли кілька тіл.
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