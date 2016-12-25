У мережі з'явилися фотографії пасажирів, що перебували на борту Ту-154

В інтернеті з'явилися світлини деяких пасажирів, що перебували на борту літака Міноборони Росії, який зазнав катастрофи у Чорному морі в районі Адлера.

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