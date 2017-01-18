  • укр
  • рус
23:01
18 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 22:00: Остання прес-конференція Обами. Водій маршрутки помер за кермом
Випуск новин
22:43, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Мейхер божаться, що в неї немає бутіка в Сочі

21:48, сьогодні 1480 Читать новость на русском
У Мейхер кажуть, що бутіка в Сочі вона не має
У Мейхер кажуть, що бутіка в Сочі вона не має / Фото із відкритих джерел

У прес-службі колишньої солістки "Віа гри" Надії Мейхер спростовують інформацію про те, що вона відкрила магазин у російському Сочі.

Відповідну заяву поширила прес-служба артистки.

Прес-служба Надії Мейхер повідомляє, що інформація про відкриття артисткою магазину або бутіка в Росії не відповідає дійсності,
– йдеться у повідомленні.

У Мейхер запевняють, що єдиний бутік Meiher by Meiher співачки-дизайнерки працює лише у Києві, а по світу її дизайнерський одяг і взуття продається світу через соціальні мережі.

Нагадаємо, на початку січня з’явилась інформація про те, що співачка та ведуча Надія Мейхер відкрила власний магазин у російському Сочі.

24tv.ua стежитиме за розвитком цієї теми.

Теги: Україна-Росія Скандал LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
сьогодні, 22:33 Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
Ілля Кенігштейн 399
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
сьогодні, 22:02 Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
783
12 фактів про
сьогодні, 20:01 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
Настя Сукач 622
Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики
сьогодні, 19:01 Форум у Давосі: про ризики і головні економічні світові виклики
Інна Жолобович 419
Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
сьогодні, 17:00 Компроміси з ворогом на його умовах – шлях до капітуляції
Віталій Бала 1375
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук