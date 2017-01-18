У Мейхер божаться, що в неї немає бутіка в Сочі

У прес-службі колишньої солістки "Віа гри" Надії Мейхер спростовують інформацію про те, що вона відкрила магазин у російському Сочі.

Відповідну заяву поширила прес-служба артистки.

Прес-служба Надії Мейхер повідомляє, що інформація про відкриття артисткою магазину або бутіка в Росії не відповідає дійсності,

– йдеться у повідомленні.

У Мейхер запевняють, що єдиний бутік Meiher by Meiher співачки-дизайнерки працює лише у Києві, а по світу її дизайнерський одяг і взуття продається світу через соціальні мережі.

Нагадаємо, на початку січня з’явилась інформація про те, що співачка та ведуча Надія Мейхер відкрила власний магазин у російському Сочі.



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