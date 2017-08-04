20:53
4 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичний кумир Путіна. РПЦ проти
Вєсті Кремля
23:30, 3 серпня
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 19:00: Ситуація в зоні АТО. Саакашвілі в Польщі
Випуск новин
20:22, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Microsoft придумали, як керувати комп'ютером за допомогою погляду

16:50, сьогодні 377 Читать новость на русском
Eye Control допоможе людям з порушеннями моторно-рухової системи
Eye Control допоможе людям з порушеннями моторно-рухової системи / AbilityNet

Компанія Microsoft представила функцію Eye Control, за допомогою якої можна буде керувати Windows лише поглядом. Технологія створена для користувачів з порушеннями моторно-рухової системи.

Eye Control вже доступний у попередніх зборах Windows. Повноцінний реліз цієї функції відбудеться з представленням Windows 10 Creators Update, пише Сossa.

Читайте також: Що робити, якщо Windows 10 не вдалося оновити: інструкція

Наразі технологія працює тільки з контролером-камерою Eye Tracker 4C.

Eye Control дозволяє друкувати текст під час руху очей. Користувач дивиться на віртуальну клавіатуру, затримує погляд на першу букву слова і бігло проводить очі за іншими. Результат коригується за допомогою підказки.

За словами експертів, такий варіант виявився ефективнішим, ніж набір із затримкою на кожну літеру.

Теги: LifeStyle Windows 10 Microsoft
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
сьогодні, 12:07 Злови сонце на озері, а друзів – на стометрівці у рідному Франику!
Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
сьогодні, 20:02 Вступна кампанія-2017: найпопулярніші виші серед абітурієнтів
1229
Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
сьогодні, 19:02 Топ-5 гірських озер, які врятують від пекельної спеки
Настя Сукач 706
Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
сьогодні, 19:17 Готівковий курс валют 4 серпня: євро не припиняє рости
470
Як Росія зробила криваву ротацію ватажків
сьогодні, 18:00 Як Росія зробила криваву ротацію ватажків "Л/ДНР"
Віталій Дейнега 1588
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук