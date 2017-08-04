У Microsoft придумали, як керувати комп'ютером за допомогою погляду

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Компанія Microsoft представила функцію Eye Control, за допомогою якої можна буде керувати Windows лише поглядом. Технологія створена для користувачів з порушеннями моторно-рухової системи.
Eye Control вже доступний у попередніх зборах Windows. Повноцінний реліз цієї функції відбудеться з представленням Windows 10 Creators Update, пише Сossa.
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Наразі технологія працює тільки з контролером-камерою Eye Tracker 4C.
Eye Control дозволяє друкувати текст під час руху очей. Користувач дивиться на віртуальну клавіатуру, затримує погляд на першу букву слова і бігло проводить очі за іншими. Результат коригується за допомогою підказки.
За словами експертів, такий варіант виявився ефективнішим, ніж набір із затримкою на кожну літеру.