У Microsoft придумали, як керувати комп'ютером за допомогою погляду

Компанія Microsoft представила функцію Eye Control, за допомогою якої можна буде керувати Windows лише поглядом. Технологія створена для користувачів з порушеннями моторно-рухової системи.

Eye Control вже доступний у попередніх зборах Windows. Повноцінний реліз цієї функції відбудеться з представленням Windows 10 Creators Update, пише Сossa.

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Наразі технологія працює тільки з контролером-камерою Eye Tracker 4C.

Eye Control дозволяє друкувати текст під час руху очей. Користувач дивиться на віртуальну клавіатуру, затримує погляд на першу букву слова і бігло проводить очі за іншими. Результат коригується за допомогою підказки.

За словами експертів, такий варіант виявився ефективнішим, ніж набір із затримкою на кожну літеру.