У Міненерго розповіли, чи підвищуватимуть ціни на газ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розробило схему, яка не передбачає підвищення ціни на газ.

Про це в ефірі "UA: Перший" заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Він запевнив, що ціни підвищувати не будуть.

Ми бачимо мотивацію для її (ціни, – ред.) зниження ще. Міністерство розробило схему, яка не передбачає підвищення ціни на газ,

– наголосив Насалик.

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