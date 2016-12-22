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У Мінфіні розповіли, хто керуватиме "Приватбанком"

13:23, сьогодні 662 Читать новость на русском
"Приватбанк" / Соцмережі

Міністр фінансів Олександр Данилюк представив нового голову правління "Приватбанку" Олександра Шлапака та заявив, що наглядову раду націоналізованої фінустанови вже сформовано.

Подробиці націоналізації "Приватбанку" та загрози для українців: відверте інтерв'ю з Данилюком

Як він зазначив під час прес-конференції у Дніпрі, міністерство ставить завдання перед новим головою правління розвивати банк надалі.

"Банк має стати прикладом, як розвиватися і конкурувати", – підкреслив сказав міністр.

Також очільник Мінфіну повідомив, що вже сформовано Наглядову раду "Приватбанку".

"Я ще залишу певну інтригу, ввечері ми презентуємо нову команду, просто зараз їх тут немає, і мені здається, що краще це було б робити з Києва, деякі члени Наглядової ради перебувають там", – зауважив посадовець.

За його словами, це будуть представники від держави – два члени, а решта будуть представниками міжнародних фінансових організацій, а також незалежні експерти та спеціалісти в банківській сфері.

"Ось така комбінація професійної Наглядової ради з високим рівнем довіри, а також професійної команди, яка буде управляти безпосередньо банком, і є запорукою успіху на майбутнє", – резюмував Данилюк.

Читайте також: Шлапак уперше звернувся до вкладників як голова "Приватбанку"

Нагадаємо, увечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.

Крім того, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію, а тимчасовим адміністратором призначили Наталію Соловйову.

21 грудня стало відомо, що держава придбала акції банку за 1 гривню.

Теги: Україна Новини Дніпра Банки Націоналізація ПриватБанку Фінанси Міністерство фінансів України Олександр Данилюк
Джерело: 24 Канал
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