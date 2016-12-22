У Мінфіні розповіли, хто керуватиме "Приватбанком"

Міністр фінансів Олександр Данилюк представив нового голову правління "Приватбанку" Олександра Шлапака та заявив, що наглядову раду націоналізованої фінустанови вже сформовано.

Подробиці націоналізації "Приватбанку" та загрози для українців: відверте інтерв'ю з Данилюком

Як він зазначив під час прес-конференції у Дніпрі, міністерство ставить завдання перед новим головою правління розвивати банк надалі.

"Банк має стати прикладом, як розвиватися і конкурувати", – підкреслив сказав міністр.

Також очільник Мінфіну повідомив, що вже сформовано Наглядову раду "Приватбанку".

"Я ще залишу певну інтригу, ввечері ми презентуємо нову команду, просто зараз їх тут немає, і мені здається, що краще це було б робити з Києва, деякі члени Наглядової ради перебувають там", – зауважив посадовець.

За його словами, це будуть представники від держави – два члени, а решта будуть представниками міжнародних фінансових організацій, а також незалежні експерти та спеціалісти в банківській сфері.

"Ось така комбінація професійної Наглядової ради з високим рівнем довіри, а також професійної команди, яка буде управляти безпосередньо банком, і є запорукою успіху на майбутнє", – резюмував Данилюк.

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Нагадаємо, увечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.



Крім того, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію, а тимчасовим адміністратором призначили Наталію Соловйову.



21 грудня стало відомо, що держава придбала акції банку за 1 гривню.