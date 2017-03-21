У Мінфіні розповіли, як відкладення траншу від МВФ вплине на курс гривні

Міністр фінансів України Олександр Данилюк запевнив, що перенесення розгляду МВФ питання про виділення Україні траншу не вплине на курс української національної валюти.

Про це він повідомив журналістам у вівторок.

Данилюк зазначив, що впродовж найближчих днів МВФ отримає від України уточнені макропоказники вже з урахуванням окупованих районів Донбасу.

"Як тільки вони будуть завершені. Сподіваємося, це пара днів... Ми повинні обговорити всі ці цифри і зрозуміти, щоб у нас була єдина позиція... Ми домовилися, що зараз ми протягом 1-2 днів завершимо необхідні розрахунки… Ситуація розвивалася досить швидко, і рада директорів МВФ хотіла отримати точну картину,

– пояснив міністр, чому українське питання зникло з порядку денного МВФ.

Читайте також: МВФ відклав виділення траншу Україні: причини та наслідки

Олександр Данилюк запевнив, що відтермінування розгляду МВФ питання про надання Україні наступного траншу на курс гривні ніяк не вплине.

Раніше у вівторок у НБУ повідомили, коли варто чекати нового траншу від МВФ.

Нагадаємо, у суботу 18 березня стало відомо, що МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 мільярда гривень.



Президент України Петро Порошенко заявив, що його відтермінування стало наслідком блокади торгівлі з окупантами.