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БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАБУ

У Мінфіні розповіли, як відкладення траншу від МВФ вплине на курс гривні

16:44, сьогодні 273 Читать новость на русском
Олександр Данилюк
Олександр Данилюк / Українське фото

Міністр фінансів України Олександр Данилюк запевнив, що перенесення розгляду МВФ питання про виділення Україні траншу не вплине на курс української національної валюти.

Про це він повідомив журналістам у вівторок.

Данилюк зазначив, що впродовж найближчих днів МВФ отримає від України уточнені макропоказники вже з урахуванням окупованих районів Донбасу.

"Як тільки вони будуть завершені. Сподіваємося, це пара днів... Ми повинні обговорити всі ці цифри і зрозуміти, щоб у нас була єдина позиція... Ми домовилися, що зараз ми протягом 1-2 днів завершимо необхідні розрахунки… Ситуація розвивалася досить швидко, і рада директорів МВФ хотіла отримати точну картину,
– пояснив міністр, чому українське питання зникло з порядку денного МВФ.

Читайте також: МВФ відклав виділення траншу Україні: причини та наслідки

Олександр Данилюк запевнив, що відтермінування розгляду МВФ питання про надання Україні наступного траншу на курс гривні ніяк не вплине.

Раніше у вівторок у НБУ повідомили, коли варто чекати нового траншу від МВФ.

Нагадаємо, у суботу 18 березня стало відомо, що МВФ відклав на невизначений термін питання траншу для України в розмірі 1 мільярда гривень.

Президент України Петро Порошенко заявив, що його відтермінування стало наслідком блокади торгівлі з окупантами.

Теги: Україна Політика МВФ Транш МВФ Міністерство фінансів України Олександр Данилюк Гривня
Джерело: 24 Канал
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