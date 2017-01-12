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У Мінфіні зреагували на казус із податковою міліцією

10:25, сьогодні 472 Читать новость на русском
Податкова міліція
Податкова міліція / Фото з соцмереж

Міністерство фінансів України планує незабаром внести на розгляд уряду законопроект про створення фінансової поліції.

Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк написав у Facebook.

Він пояснив, що податкову міліцію в Україні ліквідували через технічну помилку.

Чи варто виправляти помилку, знову легалізуючи репресивну податкову міліцію? Очевидно, що ні. Треба рухатись тільки вперед. Тому найближчими днями Мінфін внесе на розгляд Уряду законопроект про створення Фінансової поліції , на який чекає бізнес, і про який також йдеться у меморандумі з МВФ,
– написав Данилюк.

Нагадаємо, згідно зі змінами до податкового кодексу з 1 січня податкова міліція опинилася поза законом.

Теги: Україна Державна податкова служба Міністерство фінансів України
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