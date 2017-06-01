У Мініформполітики пояснили, хто і доки замінятиме Стеця

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Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко прокоментував, хто очолюватиме відомство після відставки Юрія Стеця.
За його словами, кандидатуру нового міністра поки не обговорювали, зараз виконувачем обов’язків є перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.
Біденко також пояснив, за якою процедурою обиратимуть наступника Стеця.
"Ім'я нового міністра не обговорювалося, тому що все ж таки необхідно йти поетапно. Давайте дочекаємося прийняття відставки Верховною Радою і тоді це буде вирішувати коаліція разом з прем'єр-міністром, голосувати – це аж ніяк не вирішує коллектив міністерства", – сказав Біденко в ефірі "5 каналу".
Він додав, що важко спрогнозувати, коли за нову кандидатуру проголосує Верховна Рада – "це може статись, як і наступного сесійного тижня, так і восени".
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Нагадаємо, 31 травня Юрій Стець подав у відставку з посади міністра інформаційної політики за станом здоров’я.