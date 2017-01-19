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У Міністерстві юстиції оголосили нову дату початку роботи приватних виконавців

15:56, сьогодні 446 Читать новость на русском
Інститут приватних виконавців запрацює навесні
Інститут приватних виконавців запрацює навесні / taxlink.ua

Приватні виконавці почнуть діяльність в Україні не раніше кінця березня.

Замміністра висловив сподівання, що у березні буде можливий перший іспит для потенційних приватних виконавців.

Коли вони почнуть працювати? Ще раз скажу: після здачі іспитів вони повинні довести, що у них є страховий поліс відповідно до тих вимог, які встановлені законодавством, що їхній офіс обладнаний і відповідає вимогам, які встановлені Мін'юстом і в принципі — все: вони отримують свідоцтво і потрапляють до реєстру,
— сказав Шкляр на брифінгу, передає zn.ua.

Заступник міністра нагадав, що згідно з законом приватним виконавцем може стати громадянин України віком від 25 років, який має вищу юридичну освіту, два роки стажу, пройде навчання, здасть кваліфікаційний іспит, пройде стажування (не стосується колишніх державних виконавців, арбітражних керуючих, адвокатів і нотаріусів зі стажем ).

Читатйте також: Нові приватні виконавці: хто це такі і навіщо вони українцям

Станом на сьогодні відбувається набір бажаючих стати приватними виконавцями в групи для навчання протягом 23 днів.

Шкляр також зазначив, що реєстр приватних виконавців буде відкритим, і якщо ліцензія на ведення діяльності приватного виконавця буде припинена або анульована, відповідна інформація з'явиться в реєстрі.

Нагадаємо, раніше у Мін'юсті обіцяли, що приватні виконавці почнуть роботу вже у 2015 році.

Про необхідність введення в Україні інституту приватних виконавців говорили експерти.

Теги: Реформи Україна Політика Міністерство юстиції Законодавство
Джерело: 24 Канал
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