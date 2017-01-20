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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Мінкульті пояснили, нащо Україні рада з питань захисту моралі

04:32, сьогодні 48 Читать новость на русском
Обіцяють, що обійдеться без цензури
Обіцяють, що обійдеться без цензури / Фото з соцмереж

Міністерство культури пояснило навіщо створює Експертну раду з питань захисту моралі.

У роз’ясненні Мінкульт твердить, що новий орган не здійснюватиме цензурний нагляд над медіа та не перешкоджатиме митцям.

У повідомленні мовиться, що комісія має лише створити критерії для виконання закону про суспільну мораль, які згодом має затвердити Мінкульту. Також у відомстві додали, що слідкувати за їх дотриманням буде громадськість.

Після напрацювання таких критеріїв рада припинить своє існування, бо її завдання буде вичерпане,
– додали у Мінкульті.

Читайте також: Рада ліквідувала Нацкомісію з питань суспільної моралі

Теги: Україна Міністерство культури України
Джерело: 24 Канал
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