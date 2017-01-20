У Мінкульті пояснили, нащо Україні рада з питань захисту моралі

Міністерство культури пояснило навіщо створює Експертну раду з питань захисту моралі.

У роз’ясненні Мінкульт твердить, що новий орган не здійснюватиме цензурний нагляд над медіа та не перешкоджатиме митцям.

У повідомленні мовиться, що комісія має лише створити критерії для виконання закону про суспільну мораль, які згодом має затвердити Мінкульту. Також у відомстві додали, що слідкувати за їх дотриманням буде громадськість.

Після напрацювання таких критеріїв рада припинить своє існування, бо її завдання буде вичерпане,

– додали у Мінкульті.

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