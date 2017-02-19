У Міноборони підтверджують загибель військових у пожежі на Сумщині

У Міністерстві оборони України підтверджують факт пожежі на території військової частини на Сумщині.

Про це інформує прес-служба оборонного відомства.

Пожежа сталась о 12:44 18 лютого в розташуванні 16 окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині.

Двоє військовослужбовців загинули, ще один зазнав травмування внаслідок пожежі,

– підтвердили у Міноборони.

Пожежу вдалось локалізувати, а постраждалого солдата доставили у медичний заклад.

За даним фактом фатальної пожежі призначено службове розслідування. На місці вже працює ДСНС та оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше "5 канал" з посиланням на власні джерела повідомляв, що внаслідок пожежі у військовій частині 58-ї бригади у Глухові на Сумщині загинуло двоє війсьськових, ще одного госпіталізували.