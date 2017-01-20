У Міноборони повідомили, скільки військових з АТО зараз на лікуванні

У Міністерстві оборони України уточнили, скільки українських військових, поранених в зоні АТО, на сьогодні проходять лікування.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter.
За даними відомства, на сьогодні на лікуванні у закладах охорони здоров’я Міноборони перебуває 91 військовослужбовець Збройних Сил України, який зазнав поранень у зоні АТО.
28 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах Збройних Сил України.
А 12 українських військових лікуються за кордоном.
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