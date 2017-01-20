У Міноборони повідомили, скільки військових з АТО зараз на лікуванні

У Міністерстві оборони України уточнили, скільки українських військових, поранених в зоні АТО, на сьогодні проходять лікування.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Twitter.

За даними відомства, на сьогодні на лікуванні у закладах охорони здоров’я Міноборони перебуває 91 військовослужбовець Збройних Сил України, який зазнав поранень у зоні АТО.

Нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я МОУ перебуває 91 військовослужбовець Збройних Сил України, поранений під час АТО. — Defence of Ukraine (@DefenceU) 20 січня 2017 р.

28 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах Збройних Сил України.

28 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах Збройних Сил України. — Defence of Ukraine (@DefenceU) 20 січня 2017 р.

А 12 українських військових лікуються за кордоном.

12 військовослужбовців проходять лікування за кордоном:четверо — в Угорщині, троє — у Німеччині,по двоє — у США та Італії та один — у Латвії — Defence of Ukraine (@DefenceU) 20 січня 2017 р.

Читайте також: Колишнім полоненим не вистачає психологічної допомоги та курсів реабілітації