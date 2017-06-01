У Міноборони РФ назвали ймовірну причину катастрофи Ту-154 біля Сочі

Міноборони Росії повідомило про закінчення розслідування аварії літака Ту-154, який зазнав катастрофи у грудні 2016-го у Чорному морі.

У російському відомстві кажуть, що це могла бути помилка пілота, пише "Интерфакс".

Комісія, яка майже півроку займалась розслідуванням, дійшла до висновку, що причиною аварії "могло бути порушення просторового орієнтування – ситуаційної обізнаності командира повітряного судна, що призвело до його помилкових дій".

Натомість у дозаправці літака в аеропорту Сочі, розсадженні пасажирів та "завантаженні і центрування вантажу, що перевозиться, вага якого становила 152 кілограми", порушень виявлено не було.

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Також експерти не виявили "впливу зовнішніх чинників".

Нагадаємо, літак міноборони Росії Ту-154, що прямував з Москви до Сирії з дозаправкою в Сочі, розбився в Чорному морі вранці 25 грудня 2016 року.



На борту перебувало 92 людини, зокрема, артисти ансамблю імені Александрова та глава фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як доктор Ліза. Вони летіли, щоб виступити перед російськими військовими, що воюють в Сирії. Не вижив ніхто.