У Міноборони розповіли деталі загибелі бійців біля Мар'їнки

Причиною загибелі військових біля Мар'їнки стало необережне поводження зброєю та вживання алкоголю.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє Інтерфакс.
Під час з'ясування причин і обставин цієї трагедії встановлено, що мав місце факт порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкогольних напоїв,
– сказав він.
Мотузяник запевнив, що винні в трагедії будуть покарані. Він додав, що інцидент розслідує Національна поліція України спільно з військовою службою правопорядку.
Нагадаємо, двоє військовослужбовців ЗСУ загинули і двоє поранені в зоні проведення АТО 2 січня.
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