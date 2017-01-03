У Міноборони розповіли деталі загибелі бійців біля Мар'їнки

Причиною загибелі військових біля Мар'їнки стало необережне поводження зброєю та вживання алкоголю.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, повідомляє Інтерфакс.

Під час з'ясування причин і обставин цієї трагедії встановлено, що мав місце факт порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкогольних напоїв,

– сказав він.

Мотузяник запевнив, що винні в трагедії будуть покарані. Він додав, що інцидент розслідує Національна поліція України спільно з військовою службою правопорядку.

Нагадаємо, двоє військовослужбовців ЗСУ загинули і двоє поранені в зоні проведення АТО 2 січня.