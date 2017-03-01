У Міноборони уточнили інформацію про загиблих та поранених солдат

У Міністерстві оборони підтвердили загибель двох українських військових в зоні АТО 28 лютого.

Про це повідомив речник Мініоборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає "Інтерфакс".

Лисенко уточнив, що за минулу добу внаслідок бойових дій поранення отримали четверо військослужбовців. Раніше повідомлялось лише про одного пораненого бійця.

За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення,

– зазначив Лисенко.

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