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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

У Міноборони уточнили, які поранення отримали бійці за добу

16:14, сьогодні 413 Читать новость на русском
Поранений боєць
Поранений боєць / УНН

Двоє з п'ятьох поранених 8 січня військовослужбовців отримали небойові поранення.

Про це уточнив "Громадському" спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що троє бійців ЗСУ за добу отримали поранення під час бойових зіткнень, ще двоє військовослужбовців втратили боєздатність і потребують медичної допомоги.

Читайте також: Російський військовий розстріляв бойовика "ДНР" із кулемету

Раніше повідомлялося, що за минулу добу п'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення АТО.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Міністерство оборони України
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