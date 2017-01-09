У Міноборони уточнили, які поранення отримали бійці за добу

Двоє з п'ятьох поранених 8 січня військовослужбовців отримали небойові поранення.

Про це уточнив "Громадському" спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що троє бійців ЗСУ за добу отримали поранення під час бойових зіткнень, ще двоє військовослужбовців втратили боєздатність і потребують медичної допомоги.

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Раніше повідомлялося, що за минулу добу п'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення АТО.