У Міноборони звільнили співробітницю, яка паплюжила діяльність волонтерів

У Міністерстві оборони України звільнили співробітницю, яка в соціальних мережах звела наклеп на діяльність волонтерів у районі проведення АТО.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

В рядах Збройних Сил України не можуть служити або працювати особи, які зводять неприємний наклеп на волонтерів, які зробили великий внесок в безперебійне функціонування армії України,

– йдеться в повідомленні.

Саме тому співробітницю було звільнено за рішення керівництва міністерства. Проте ім'я співроюітниці не розголошують.

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