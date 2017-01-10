У Мінєвроінтеграції пояснили, чому Брюссель втомився від України

Україна дуже добре розповідає про свої невдачі, однак не вміє рекламувати, якщо в неї трапляється щось хороше.

Таку заяву зробила заступник міністра з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у коментарі "Європейській правді".

Ми чуємо постійно, що в Брюсселі втомилися від України. Причина в тому, що від нас рідко бувають хороші новини, ми асоціюємося в європейських інституціях та столицях з поганими новинами. Згадайте, перед запуском електронного декларування у нас було дуже багато скандалів. Але після того, як декларування запустилося, ніхто про це особливо й не говорить як про досягнення. Хоча ця система вважається найбільш передовою та прозорою з усіх існуючих в Європі та світі,

– зазначила вона.

За словами чиновниці, Україна дуже добре розповідає про свої невдачі, у тому числі про ймовірні, але коли щось робить, то не вміє це рекламувати. До прикладу, законодавча база у сфері боротьби з корупцією, відкритість реєстрів власності, реєстрів ведення бізнесу, той самий Prozorro та ухвалений закон про запобігання корупції у спорті є набагато просунутішими, ніж у будь-якій з країн-членів ЄС.

Ми не проактивні, а реактивні. Ми не створюємо інформаційний простір, а тільки реагуємо на щось. Це не дає нам можливості впливати на громадську думку в країнах-членах ЄС. Щоб змінити таке ставлення, повинна бути загальна, скоординована політика, в рамках якої всі працюють. І взагалі в питаннях зовнішньої політики і спілкування з нашими партнерами, як на мене, нам дуже не вистачає скоординованості,

– підкреслює заступник міністра.

Також посадовець розповіла про втому від Європи з боку України.

Коли один йде назустріч, все робить, а інший розповідає, мовляв, ви ще зробіть це і ось це, а тільки потім – я... І навіть коли приходить "потім", обіцянки все одно не виконуються... Звісно, тут виникає певне розчарування. Тому, дійсно, є певна втома. І її посилює те, що ухвалення рішень в Європейському Союзі і справді дуже ускладнено бюрократичними процедурами. Приклад – угода про допомогу в проведенні адміністративної реформи, про яку говорили ще з 2014 року. Спочатку була проблема з нашого боку, ми ніяк не могли розробити стратегію проведення адмінреформи. Потім це питання затверджувалося на стороні ЄС. Зрештою, наскільки я розумію, ми побачимо гроші десь наприкінці наступного року – такі процедури. Взагалі втома від Європи – це не український феномен. У самому ЄС також є втома від громіздкої бюрократії і від усього того, що відбувається,

– резюмувала Зеркаль.