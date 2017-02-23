У місті Лева стартував проект "Гостинні львів'яни"

У Львові запровадили проект "Гостинний львів'янин", в рамках якого українські родини зголошуватимуться прийняти у своєму домі туристів.

Така ініціатива для Львова нова. Організатори запрошують активних та товариських мешканців міста стати учасниками проекту. З усіх бажаючих ініціатори оберуть двадцять родин.

До житла учасників проекту є чіткі вимоги:чистота в помешканні, санвузол у будинку, спільні із гостями сніданки та вечері. За умовами проекту туристи повинні мешкати в окремих кімнатах.

Гості міста матимуть змогу краще познайомитись із львівським традиціями й уникнути проблем із пошуком житла, особливо в пікові моменти сезону.

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Для туристів проживання коштуватиме, як двозірковий готель. Перших клієнтів планують розселяти вже з Великодня.