У місті на Одещині назріває екологічна катастрофа

У місті Чорноморськ, що в Одеській області, можуть ввести стан надзвичайної ситуації через серйозні зсуви ґрунту.

Про це повідомила нардеп Надія Савченко на своїй сторінці у Facebook.

"Неодноразове підняття проблеми зсуву ґрунту у м. Чорноморськ Одеської області та звернення до європарламентаріїв не змусило Міністерство екології та природних ресурсів прийняти відповідні дії щодо попередження екологічної катастрофи в цьому місті. Проте, на сьогоднішній день міська влада планує введення стану надзвичайної ситуації в місті Чорноморськ", – пише вона.

Савченко додала, що влада міста змінила цільове призначення землі з рекреаційної на землю для забудови.

Через активне ведення будівництва на територіях з краєвидом на море почався серйозний зсув ґрунту. Через це почали руйнуватися існуючі будинки жителів міста.

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