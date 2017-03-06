У Міжнародному суді ООН заявили про утиски в Криму

Кримські татари в окупованому Криму зазнають дискримінації та утисків від російської влади. Про це заявили в Міжнародному суді ООН у Гаазі.

Британський юрист Джонатан Гімблетт пояснив необхідність введення тимчасових заходів відповідно до Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Таку позицію юрист аргументував політикою культурного знищення в окупованому Криму. На Кримському півострові Російська Федерація повністю зневажає права людини. Утисків зазнають і етнічні українці. У Криму закрили всі українські школи та інші освітні заклади. Читайте також: Позов України проти Росії: повний текст промови нашого представника в Гаазі