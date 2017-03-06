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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

У Міжнародному суді ООН заявили про утиски в Криму

16:21, сьогодні 35 Читать новость на русском
Міжгародний суд в Гаазі
Міжгародний суд в Гаазі / 24 Канал

Кримські татари в окупованому Криму зазнають дискримінації та утисків від російської влади. Про це заявили в Міжнародному суді ООН у Гаазі.

Британський юрист Джонатан Гімблетт пояснив необхідність введення тимчасових заходів відповідно до Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Таку позицію юрист аргументував політикою культурного знищення в окупованому Криму.

На Кримському півострові Російська Федерація повністю зневажає права людини. Утисків зазнають і етнічні українці. У Криму закрили всі українські школи та інші освітні заклади.

Читайте також: Позов України проти Росії: повний текст промови нашого представника в Гаазі

Теги: Політика Суд Україна - Росія Новини Криму
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