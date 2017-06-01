У Москві оголосять вирок директору Бібліотеки української літератури

1 червня Міщанський районний суд Москви оголосить вирок колишньому директору Бібліотеки української літератури Наталії Шаріній.

Прокурори просять для затриманої п'ятирічний термін позбавлення волі умовно. Окрім цього, заборонити обіймати посади на держслужбі і в органах місцевого самоврядування на три роки.

Їй закидають не тільки розпалювання ненависті та ворожнечі за національною ознакою, а ще й розтрати в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2015 року російські силовики провели обшуки у Бібліотеці української літератури і знайшли книги Дмитра Корчинського. Наталію Шаріну звинуватили у розповсюдженні забороненої літератури та екстремізмі. Відтоді жінка перебуває під домашнім арештом.



У серпні 2016 року прокуратура повернула справу Наталії Шаріної на дорозслідування. Правозахисний центр "Меморіал" тим часом визнав Наталію Шаріну політв’язнем.